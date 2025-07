AFFA-nın sabiq icraçı vitse-prezidenti və baş katibi Elxan Məmmədov Bakıya gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hazırda FIFA-nın Avropa Milli Assosiasiyaları üzrə direktoru vəzifəsində çalışan E.Məmmədov "Araz-Naxçıvan"ın evdə Yunanıstan "Aris"inə 2:1 hesabı ilə qalib gəldiyi UEFA Konfrans Liqasının II təsnifat mərhələsinin ilk oyununu "Dalğa Arena"da canlı izləyib.

