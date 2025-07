“Real Madrid” klubu Ferland Mendini klubdan göndərmək istəyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, məşqçi Xabi Alonso Fran Qarsia və Ferland Mendi arasında seçim edib. Məlumata görə, Alonso klubunda rəhbərliyinidən Fran Qarsianı heyətdə saxlamasını istəyib. O, Ferland Mendininin klubdan göndərilməsini istəyib.

Bildirilir ki, klub rəhbərliyi Ferland Mendi ilə görüşüb və ondan özünə klub tapması istənilib.

