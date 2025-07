Azərbaycan xarici işlər naziri Ceyhun Bayramovla türkiyəli həmkarı Hakan Fidan arasında telefon danışığı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "Haber Global" məlumat yayıb,

Qeyd olunub ki, tərəflər Ermənistanla Azərbaycan arasında davam edən normallaşma prosesi barədə fikir mübadiləsi aparıblar.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.