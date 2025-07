TASS İnformasiya Agentliyindən ayrılmağımla bağlı indi geniş danışmaq istəmirəm. Bir həftəyə məsələ ilə əlaqədar ictimaiyyətə geniş açıqlama verəcəyəm.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Teleqraf-a açıqlamasında tanınmış jurnalist Mixail Qusman deyib.

Qeyd edək ki, TASS İnformasiya Agentliyinin baş redaktorunun birinci müavini Mixail Qusmanın ötən gün Baş nazir Mixail Mişustinin əmri ilə vəzifəsindən azad olunub.

