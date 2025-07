Ulduz futbolçunun tələbi klubu qarışdırdı - ​“Real"da böhran

“Real Madrid”də Vinisius Juniorla bağlı maaş böhranı yaşanır.

Metbuat.az xəbər verir ki, Vinisius Junior mövsümdə 15 milyon avro qazanır. “Mundo Deportivo”da dərc edilən xəbərə görə, braziliyalı yeni müqavilə imzalamaq üçün Kylian Mbappenin maaşı qədər maaş tələb edir. Xəbərdə deyilir ki, Mbappenin hər mövsüm üçün xalis məvacibi 15 milyon avrodur, lakin onun illik 8 milyon avroluq bonusu ilə birgə ümumi rəqəm mövsümdə 23 milyon avroya çatır.

İddialara görə, “Real” Vinisiusa bu məbləği verməkdən imtina edib. Bu 50 faiz maaş artımı deməkdir.

