"Sumqayıt" yeni transferini açıqlayıb.

Klubdan Metbuat.az-a verilən məlumata görə, "gənclik şəhəri" təmsilçisi hücumçu Rüstəm Əhmədzadə ilə razılığa gəlib.

Daha əvvəl müqavilə əsasında "Qarabağ"a məxsus olan 24 yaşlı oyunçu bundan sonra "Sumqayıt"ın uğurları üçün çalışacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.