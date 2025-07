Təyyarə okeana düşdü - Ölənlər var

ABŞ-nin Kaliforniya ştatında kiçik mühərrikli təyyarə qəzaya uğrayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, təyyarənin Sakit okeana düşməsi nəticəsində 3 nəfərin öldüyü bildirilir. ABŞ-nin Sahil Mühafizəsinin məlumatına görə, təyyarə San Karlos hava limanından qalxdıqdan sonra Monterey sahillərində okeana düşüb. Açıqlamada deyilir ki, qəzadan sonra başladılan axtarış-xilasetmə əməliyyatı nəticəsində 3 nəfərin cəsədi dalğıc qrupu tərəfindən okeandan çıxarılıb.

ABŞ Milli Nəqliyyat Təhlükəsizliyi Şurası qəza ilə bağlı araşdırmalara başladığını açıqlayıb.

