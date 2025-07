Çin Təkləməkan səhrasında neft və qaz hasilatını artırıb

Çində yerləşən "Fuman" neft yatağında gündəlik neft və qaz hasilatı 10 min tonu ötüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Çin Milli Neft Korporasiyası (CNPC) məlumat yayıb.

Şirkətin açıqlamasına görə, Təkləməkan səhrasında yerləşən yataqda ultra-dərin - 8000 metrdən artıq dərinlikdə qazılmış quyuların sayəsində yüksək məhsuldarlıq əldə olunub. Mürəkkəb geoloji şəraitə baxmayaraq, yeni texnologiyaların tətbiqi nəticəsində qazma müddətləri azaldılıb, hasilat isə artıb.

Qeyd edək ki, "Tarim" neft yatağında qurulan yeni infrastruktur gündəlik 10 min ton neft və 5 milyon kubmetr qazın toplanmasına imkan verir. Həmçinin "Changqing" yatağında neft hasilatı da 10 min tonu ötüb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.