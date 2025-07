​Mən süni heç nəyi sevmirəm - Tramp

Mən süni heç nəyi sevmirəm. Süni intellekt saf dahidir, adı da belə olmalıdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ Prezidenti Donald Tramp belə açıqlama verib. O, Vaşinqtonda texnologiya dünyasının tanınmış simalarını bir araya gətirən “Winning the AI Race” sammitində çıxışında ölkəsinin süni intellekt sahəsində liderliyini tərifləsə də, texnologiyanın adını bəyənmədiyini ifadə edib. Tramp, "Bütün dünyada hamı süni intellektdən danışır. Amma mən bu adı heç sevmirəm” - deyə bildirib. Tramp bildirib ki, onun etirazı texnologiyanın özünə deyil, “süni” sözünədir.

Bu konsepsiyanın zəkanın mahiyyətini dəqiq əks etdirmədiyini deyən Tramp, onun adını "Genius Intelligence" və ya qısaca GI adı ilə dəyişdirilməsini təklif edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.