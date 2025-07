Elektrik enerjisi ilə əlaqədar sabit aylıq tarif tətbiq ediləcək, bu səlahiyyət Tarif Şurasına həvalə edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli qeyd edib.

“Gözlənti budur ki, aylıq sabit tarif 1 manat olacaq - yəni, işlətdiyimiz elektrik enerjisinin dəyərinin üzərinə əlavə 1 manat da gələcək”, - o bildirib.

