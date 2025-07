​"Fənərbaxça" ulduz futbolçu ilə anlaşdı

"Fənərbaxça" İtaliyanın "Sassuolo" klubunun futbolçusu Armand Lauryenteni transfer etmək üzrədir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Allan Saint-Maximin və Dusan Tadiçin boşluğunu doldurmaq istəyən "Fənərbaxça" Armand Lauriente ilə təmas qurub. Bildirilib ki, futbolçu transferə razılıq verib. “Fanatik” qəzetinin məlumatına görə, "Fənərbaxça" A Seriyasını tərk etmək istəyən futbolçu üçün əvvəlcə "Sassuolo"ya icarə təklifi irəli sürüb. Lakin İtaliya klubu futbolçunun icarə əsasında getməsinə razılıq verməyib. Klub futbolçunun transfer edilməsini tələb edib.

İtaliya klubu futbolçu üçün 20 milyon avro tələb edib. "Fənərbaxça" bu rəqəmdən xeyli aşağı transfer haqqı ilə transferi yekunlaşdırmaq istəyir.

