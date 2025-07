Astarada qadın qətlə yetirilib.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, hadisə rayonun Kakolos kəndində gecə saatlarında baş verib qeydə alınıb.

Belə ki, 1970-cı il təvəllüdlü Xalidə Manafova çoxsaylı bıçaq xəsarətləri qətlə yetirilib.

Hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən qadının gəlini, 2004-cü il təvəllüdlü Ruhanə İmanovanın yeri müəyyən olunaraq saxlanılıb.

Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb.

