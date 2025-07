İsrailin Azərbaycandakı yeni səfiri Ronen Kraus Bakıya gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İsrailin Bakıdakı səfirliyi paylaşım edib. Paylaşımda İsrail diplomatının Azərbaycana gəlişinin videogörüntüləri yer alıb.

Videoda səfir hamını Azərbaycan dilində salamlayıb.

