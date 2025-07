Sumqayıtda baş verən ağır qəzanın VİDEOSU

Sumqayıt şəhərinin Sahil küçəsində baş verən yol-nəqliyyat hadisəsinin görüntüləri yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, kadrlar Daxili İşlər Nazirliyinin Dövlət Yol Polisi İdarəsinin Mətbuat Xidməti tərəfindən paylaşılıb.

Bildirilib ki, qəza nəticəsində “KIA Optima” markalı avtomobilin sərnişini Günel Bəylər qızı Hüseynova aldığı ağır xəsarətlər səbəbindən hadisə yerində ölüb. Sürücü Əlfəddin Əbdülhəsənov isə yüngül xəsarətlə xilas olub.

Qəzanın səbəbləri araşdırılır, hadisəyə hüquqi qiymət veriləcək.

