Azər Qasımlının məhkəməsində zərərçəkən ifadə verdi

Siyasi Menecment İnstitutunun direktoru, politoloq Azər Qasımlının cinayət işi üzrə məhkəmənin növbəti prosesi keçirilib.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bu gün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində hakim Telman Hüseynovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə zərərçəkən kimi tanınan Qurbanəli Yusifov ifadə verib.

O, kriptovalyuta biznesi ilə məşğul olduğunu söyləyib: "Mən Azər Qasımlı ilə Real Partiyasında tanış olmuşam. Bizim aramız yaxşı olub. O da kriptovalyuta biznesi ilə məşğul olmaq istəyirdi. Mənim bu işlə məşğul olduğumu eşidəndə birliktə işləməyə başladıq. Mən onun adına hesab açıb idarə edirdim. Həmin hesaba 20 min dollar pul yatırmışdıq. Lakin müharibə ərəfəsində, VPN-dən istifadə etdiyimiz zamanlarda kriptovalyutanın dəyəri düşdüyü üçün, pulu itirdik. İtirilən məbləğin qarşılığında məndən "Bitcoin" tələb etdi. Mən bunun mümkün olmadığını bildirdim. Bu hadisələrdən sonra o məni hədələyərək, təhdidlə 45 min dollar borcum olması barədə sənədə imza atdırdı. Mən bundan sonra qorxaraq ölkədən qaçdım. Bununla kifayətlənməyib məni ailəmlə, uşağımı qaçırmaqla təhdid etdi".

Zərərçəkən özünə yeni vəkil tutduğunu da əlavə edib. Onun vəkili işlə tanış olmaq üçün vaxt istəyib.

Bu səbəbə görə, proses sentyabrın 10-dək təxirə salınıb.

Qeyd edək ki, Siyasi Menecment İnstitutunun direktoru, politoloq Azər Qasımlı barəsində olan müraciətlə əlaqədar 8 dekabr 2024-cü ildə polis tərəfindən saxlanılıb.

O, Cinayət Məcəlləsinin 182.2.3 (Hədə-qorxu ilə tələb etmə, zor tətbiq etmə ilə törədildikdə) maddəsi üzrə təqsirli bilinir.

