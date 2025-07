İranın nüvə obyektlərinə hücumlar dayandırılmalıdır - Mariya ​Zaxarova

"İranın nüvə obyektlərinə hücumların adi hala çevrilməsi fəlakətli nəticələrə səbəb ola bilər. Hücumların dayandırılması İran ilə Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi arasında əməkdaşlığın bərpası üçün zəruridir".

Metbuat.az xarici KİV-nə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiyanın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Mariya Zaxarova bildirib.

O qeyd edib ki, Rusiya, Çin və İran arasında aparılan danışıqlar nüvə sazişinin qorunması və BMT sanksiyalarının bərpasının qarşısının alınması məqsədi daşıyır. BMT-də sanksiyaların bərpasına səbəb ola biləcək “snapback” mexanizminin işə salınması riski artır. Bu halda İran nüvə yayılmasının qarşısının alınması haqqında sazişdən çıxa bilər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.