ABŞ-nin müvəqqəti işlər vəkili Emi Karlon Şəhidlər xiyabanını ziyarət edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-nin Azərbaycandakı Səfirliyi “X” hesabında paylaşım edib.

“ABŞ-nin Azərbaycandakı müvəqqəti işlər vəkili Emi Karlon Şəhidlər xiyabanını ziyarət edərək həlak olanların xatirəsini ehtiramla yad edib. O, münaqişələr nəticəsində yaxınlarını itirən azərbaycanlı ailələrə və dostlara başsağlığı verib”, - məlumatda deyilir.

