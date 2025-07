"Beşiktaş" klubu futbolçusu Jedson Fernandeşin Moskva "Spartak"ına transferindən 27 milyon avro qazanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İstanbul təmsilçisinin texniki direktoru Eduard Qraf bildirib.

Daha əvvəl oyunçunun transferi üçün Rusiya klubunun 25 milyon avro ödəyəcəyi barədə məlumat yayılmışdı.

