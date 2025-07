İkinci hissədə bizim qol vurmaq üçün çox sayda imkanımız oldu.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bunu “Şelburn” futbol klubunun baş məşqçisi Coy O’Brayen mətbuat konfransında deyib.

“Bu günkü oyuna yaxşı hazırlaşmışdıq. Ancaq birinci hissədə qol buraxdıq və təəssüf ki, hesabı bərabərləşdirə bilmədik. "Qarabağ"ın potensialından xəbərdar idik. Biz də bu oyuna ciddi hazırlaşmaq üçün çoxsaylı məşqlər keçirdik”, - deyə Coy O’Brayen bildirib.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az



