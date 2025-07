Növbəti mərhələyə keçdik. Rəqib ciddi komandadır və biz məğlub olmağı sevmirik.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bunu “Qarabağ” futbol klubunun baş məşqçisi Qurban Qurbanov mətbuat konfransında deyib. Baş məşqçi əlavə edib ki, yeni qoşulan futbolçular məşqlərdə pis təsir bağışlamayıblar.

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

