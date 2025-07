Qurban Qurbanov Yankoviçin zədəsindən danışdı

"Yankoviç bizim digər oyunçular kimi vacib futbolçularımızdan biridir. O olmadıqda da digər futbolçular bu mövqedə oynamağa hazırdırlar”.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bunu “Qarabağ” futbol klubunun baş məşqçisi Qurban Qurbanov mətbuat konfransında deyib. Qurbanov əlavə edib ki, komanda üzvlərinin sağlam olması hazırlıq prosesini də xeyli asanlaşdırır: “Futbolçularımızın sağlam olması oyuna hazırlığımızı da asanlaşdırır. İnşallah ki, Yankoviç tez bir zamanda qayıdacaq və öz mövqeyində çıxış edəcək.”

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.