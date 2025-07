“Çox istəyirik ki, bir neçə futbolçunu dəvət edək. Son transfer mərhələsi dəqiqləşən kimi bu barədə məlumat verəcəyik”.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bunu “Qarabağ” futbol klubunun baş məşqçisi Qurban Qurbanov mətbuat konfransında deyib. Qurbanovun sözlərinə görə, həm say, həm də keyfiyyət baxımından komandada güclənməyə ehtiyac var: “Futbolçu sayı bizim üçün çox vacib olacaq. Mütləq şəkildə transferlər etmək fikrindəyik.”

Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az

