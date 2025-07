"Euronews"da III Şuşa Qlobal Forumu haqqında material dərc edildi

52 ölkənin təmsil olunduğu III Şuşa Qlobal Media Forumu süni intellektin jurnalistikaya təsirini araşdıraraq etika, media savadlılığı və qlobal əməkdaşlığa ehtiyacı önə çəkib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Euronews” nəşrinin III Şuşa Qlobal Media Forumu haqqında dərc etdiyi “III Şuşa Qlobal Media Forumunda Süni İntellekt diqqət mərkəzindədir” sərlövhəli materialda qeyd olunub.

Bildirilib ki, III Şuşa Qlobal Media Forumu süni intellektin jurnalistikaya artan təsirini araşdırmaq üçün 52 ölkədən 140-dan çox nümayəndəni bir araya gətirib:

“Müzakirələr zamanı dezinformasiya, süni intellektin məsuliyyətli inkişafı və bütün dünyada media savadlılığının artırılması zərurəti də daxil olmaqla problemlər müzakirə olunub.

Aparıcı xəbər agentliklərinin, texnoloji firmaların və akademik qurumların məruzəçiləri bu günün sürətlə dəyişən informasiya mühitində dayanıqlılığı artırmaq üçün daha güclü transsərhəd əməkdaşlığa çağırıblar.

Ev sahibi ölkə Azərbaycan üçün Forum həmçinin qlobal tendensiyaların formalaşmasında regionun genişlənən rolunu, süni intellektə uyğunlaşma və media bütövlüyünü möhkəmləndirmək öhdəliyini nümayiş etdirdi”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.