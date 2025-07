Putin Suriyanın xarici işlər naziri ilə bir araya gəldi

Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Kremldə Suriyanın xarici işlər naziri Əsəd Həsən Şeybanini qəbul edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Suriya dövlət xəbər agentliyi SANA məlumat yayıb. Məlumata görə, Putin Şeybani və onu müşayiət edən nümayəndə heyəti ilə Moskvada bir araya gəlib. Bundan əvvəl Şeybani rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla görüş keçirib. Nazirlər Yaxın Şərq və Şimali Afrikadakı vəziyyəti, ikitərəfli və beynəlxalq məsələləri müzakirə ediblər.

Şeybani Rusiyanın müdafiə naziri Andrey Belousovla da görüşüb, hərbi qurumlar arasında əməkdaşlıq imkanları və Yaxın Şərqdəki vəziyyəti müzakirə edib.

