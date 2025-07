Yevlaxda ailə faciəsi - Ata ilə qızının meyiti tapıldı

Yevlaxda evdən ata və qızının meyiti tapılıb.

Metbuat.az Qafqazinfo.az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə rayonun Aran qəsəbəsində baş verib.

Rayon sakini 1977-ci il təvəllüdlü Məhəbbət Bayramov bir neçə gün öncə yaşadığı evdə intihar edib. Onun övladı 2002-ci il təvəllüdlü Səbinə Bayramova isə birinci qrup əlil olduğundan aclıqdan öldüyü bildirilir. Evdən səs gəlməyən qonşular otağa daxil olarkən hər iki şəxsin öldüyünü görüb.

Hadisə ilə bağlı hüquq mühafizə orqanlarına məlumat verib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.

Hadisə yerinə polis və prokurorluq əməkdaşları cəlb olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.