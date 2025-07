Fələstin dövlətinin yaradılması üçün İsrailin razılığı tələb olunur.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu şərti ABŞ-nin Dövlət katibi Marko Rubio “Fox Radio”ya müsahibəsində açıqlayıb.

"Fələstini tanıyan ölkələrin heç biri Fələstin dövlətini yaratmaq imkanına malik deyil. İsrail razı olmasa, Fələstin dövləti ola bilməz", - o bildirib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.