Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyasının (AFFA) Mətbuat və İctimaiyyətlə Əlaqələr şöbəsində kadr dəyişikliyi həyata keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, futbol qurumunun Mətbuat və İctimaiyyətlə Əlaqələr şöbəsinin rəhbəri vəzifəsinə jurnalist Murad Axundov təyin olunub.

Qeyd edək ki, indiyədək bu vəzifəni tanınmış idman şərhçisi Elnur Məmmədli icra edirdi.

