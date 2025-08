Kənd təsərrüfatı naziri Məcnun Məmmədova yeni müşavir təyin edilib.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, bu vəzifə Pərviz Yusifova həvalə olunub.

Qeyd edək ki, P.Yusifov bundan öncə "Agro Food Investments" MMC-nin törəmə şirkəti olan "GrandAgro-Invitro" MMC-nin baş icraçı direktoru vəzifəsində işləyib.

