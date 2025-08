Yeni Klinikanın direktoru Barat Yusubov orqanlarını bağışlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Barat Yusubov sosial şəbəkə hesabında məlumat yayıb.

"Bu gün bəlkə də həyatımın ən önəmli qərarını verdim: bütün orqanlarımı bağışladım. İnanılmaz sevincliyəm, çünki ölümümlə kimlərəsə həyat bəxş edəcəm", - paylaşımda qeyd edilib.

