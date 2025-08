Qəzzada şükür namazı qılacağıq - Ərdoğan

Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan Qəzza ilə bağlı açıqlamalar verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ərdoğan İsraildən alqış almaq üçün Fələstin müqavimətini terror kimi qələmə verənlərə baxmayaraq, Türkiyənin Qəzzanın qəhrəman oğullarından üz döndərmədiklərini vurğulayıb. Ərdoğan, “Qəzzada olan bacı-qardaşlarımız öz vətənlərində əbədi olaraq azad yaşayacaqlar. O mübarək gün gələndə, inşallah, biz də orada olacağıq. Qardaşlarımızla bir-birimizə sevgi ilə sarılacaq, qucaqlaşacağıq, inşallah hamımız çiyin-çiyinə şükür namazı qılacağıq” - deyə bildirib.

