Trampın Azərbaycanla bağlı planı üzə çıxdı

ABŞ prezidenti Donald Trampın administrasiyası Azərbaycanın və bəzi Mərkəzi Asiya ölkələrinin İsraillə mövcud əlaqələrini dərinləşdirməyə ümid edərək, “İbrahim razılaşması”na daxil edilməsi imkanlarını fəal şəkildə müzakirə edir.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə “The Times of Israel” nəşri beş mənbəyə istinadən məlumat paylaşıb.

Qeyd olunub ki, Trampın ilk prezidentlik dövründə (2020 və 2021-ci illərdə - Qeyd) imzalanmış “İbrahim razılaşması”na əsasən, əksəriyyəti müsəlman olan dörd ölkə ABŞ-nin vasitəçiliyindən sonra İsraillə diplomatik münasibətləri normallaşdırmağa razılaşıb.

“Azərbaycan və bütün Orta Asiya ölkələri, əksinə, İsraillə uzun müddətdir əlaqələrə malikdirlər, bu o deməkdir ki, sazişlərin onları da əhatə edəcək şəkildə genişləndirilməsi əsasən simvolik xarakter daşıyacaq, ticarət və hərbi əməkdaşlıq kimi sahələrdə əlaqələri gücləndirəcək.

Digər əsas diqqət çəkən məqam Ermənistanla Azərbaycan arasında münaqişədir, Tramp administrasiyası iki Qafqaz ölkəsi arasında sülh sazişini “İbrahim razılaşması”na qoşulmaq üçün ilkin şərt hesab edir. Tramp administrasiyasının rəsmiləri sövdələşmənin bir neçə potensial iştirakçısını ictimaiyyətə açıqlasa da, Azərbaycanla bağlı danışıqlar ən strukturlaşdırılmış və ciddi danışıqlardan biridir. İki mənbə deyir ki, razılaşma aylar, hətta həftələr ərzində əldə edilə bilər”, - mənbələr bildiriblər.

Məqalədə deyilir ki, Trampın sülh missiyaları üzrə xüsusi nümayəndəsi Stiv Uitkoff mart ayında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevlə görüşmək üçün Azərbaycanın paytaxtı Bakıya səfər edib.

“Uitkoffun əsas köməkçisi Arye Laytstoun yazda İlham Əliyevlə görüşüb, o cümlədən “İbrahim razılaşması”nı müzakirə edib. Müzakirələr çərçivəsində Azərbaycan rəsmiləri Mərkəzi Asiya ölkələrinin, o cümlədən qonşu Qazaxıstanın rəsmi şəxsləri ilə əlaqə saxlayıb, onların “İbrahim razılaşması”nın daha geniş miqyasda genişləndirilməsində maraqlı olduqlarını müəyyən ediblər”.

Öz növbəsində Dövlət Departamenti məlumata münasibət bildirib: “ABŞ konkret ölkələri müzakirə etmir, lakin razılaşmanın genişləndirilməsi Trampın əsas məqsədidir. Biz daha çox ölkəni razılaşmaya cəlb etmək üçün çalışırıq”.

