Məşhur "Washington Post" jurnalı Qəzzada dağıntıların görüntülərini yayımlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüntülərdə 2023-cü ilin oktyabr ayından İsrailin hücumlarından sonrakı vəziyyət əks olunub.

