Rusiyada axtarışa verilən Yekaterinburqdakı Azərbaycan diasporunun rəhbəri Şahin Şıxlinski saxlanılıb

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya KİV məlumat yayıb.

Bildirilib ki, Şıxlinski Yekaterinburqa aparılıb.

Nəşrin yazdığına görə, Şıxlinski hazırda istintaq prosesində iştirak edir.

