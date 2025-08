Qəzzadakı HƏMAS hərəkatı Fələstin dövləti elan olunmayanadək silahı yerə qoymayacağını açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə hərəkat bəyanat yayıb.

"İlk növbədə paytaxtı Şərqi Qüdsdə olan tam suveren, müstəqil Fələstin dövləti qurmaq hüququ bərpa olunmayana qədər bu haqdan imtina etmək olmaz", - deyə bəyanatda qeyd edilib.

