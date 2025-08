ABŞ prezidenti Donald Trampın Qəzzaya göndərildiyini iddia etdiyi 60 milyon dollarlıq yardımın əslində cəmi 3 milyon dollar olduğu ortaya çıxıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Washington Post” öz mənbələrinə istinadən məlumat yayıb.

Qeyd edilib ki, Trampın açıqladığı rəqəmlərlə ABŞ Dövlət Departamentinin və mənbələrin verdiyi məlumatlar arasında böyük uyğunsuzluq var.

