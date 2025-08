Xalq yazıçısı Elçin Əfəndiyevlə vida mərasimi avqustun 4-də, saat 12:00-dan 14:00-a kimi Azərbaycan Dövlət Milli Gənc Tamaşaçılar Teatrında baş tutacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Mədəniyyət Nazirliyindən bildirilib.

Qeyd edək ki, ictimai xadim, Xalq yazıçısı Elçin İlyas oğlu Əfəndiyev bu gün günorta saatlarında 82 yaşında vəfat edib.

