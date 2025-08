ABŞ Senatında Demokratlar Partiyasının lideri Çak Şumer Respublikaçıların bəzi yüksək namizədlərinin təsdiqi üçün 1 milyard dollardan çox pul tələb edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu ABŞ Prezidenti Donald Tramp "Truth Social" səhifəsində yazıb.

"Bu, həddindən artıq və görünməmiş tələbdir. Öz partiyasının - radikal solçu dəlilərin böyük təzyiqi altında olan Şumerə deyin ki, cəhənnəm olsun!"

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.