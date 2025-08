"Qarabağ" heyətinə yeni oyunçu qatdı - FOTO

"Qarabağ" futbol klubu heyətinə yeni oyunçu qatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə "köhlən atlar"ın mətbuat xidməti məlumat yayıb.

Ötən mövsümdə İspaniyanın “Rayo Valyekano” klubunda çıxış edən Joni Montielin (Jonathan Monitel Caballero) keçidi rəsmiləşib.

Futbolçu ilə 2+2 illik müqavilə imzalanıb. Hücumameylli yarımmüdafiəçi “Qarabağ”da 9 nömrəli forma ilə çıxış edəcək.

26 yaşlı sol vinger “Rayo Valyekano”nun yetirməsidir. O, 2015-ci ildə əsas komandaya keçib. Joni klubda keçirdiyi 10 ildə icarə əsasında “Toledo”, “Deportivo” (La-Korunya), “Ovyedo”, “Valyadolid”, “Levante” və “Burqos” klublarında icarədə olub. O, İspaniyanın U-17, U-18 və U-19 yığmalarının formasını geyinib.

Qeyd edək ki, klub bunadək dörd futbolçunu – Dani Bolt, Pedro Bikalyo, Kris Kuakunu və Sami Mmaeni heyətinə qatıb.

