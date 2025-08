Abşeron rayonun Masazır qəsəbəsində 8 yaşlı qıza anası tərəfindən işgəncə verildiyi, onun bədənində siqaret söndürüldüyü iddia olunur.

Metbuat.az Xezerxeber.az-a istinadən xəbər verir ki, bu haqda sosial şəbəkələrdə məlumat yayılıb.

Uşağın anası Fatimə Mahmudova iddiaları təkzib edib və bildirib ki, bu, onunla ədavəti olan şəxslərin qərəzli paylaşımlarıdır.

Məsələ ilə bağlı DİN-dən bildirilib ki, ananın ərazi üzrə polis idarəsində izahatı alınıb. Görüntülərlə bağlı araşdırma davam etdirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.