Avqustun 3-də Günəşdə güclü M sinifli alışma qeydə alıblar.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Tətbiqi Geofizika İnstitutu məlumat yayıb.

Partlayış (M2.9) 4168 (N04E23) Günəş ləkələri qrupunda Bakı vaxtı ilə saat 17:57-də baş verib. Bu hadisələr müxtəlif günəş ləkələri qruplarında müşahidə olunub.

