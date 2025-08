İsrail Qəzza ilə bağlı planı təxirə saldı

Əvvəlcə Qəzza ilə bağlı bu həftə qərar verəcəyi gözlənilən İsrail Baş naziri Bünyamin Netanyahu qərarını gələn həftəyə təxirə salıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə CNN İsrail mənbələrinə istinadən məlumat yayıb.

Mənbələr bunun Qəzzaya hücumlarla bağlı Netanyahu hökuməti daxilindəki fikir ayrılıqları ilə bağlı olduğunu və masada iki variantın olduğunu izah ediblər.

Mənbələr bu variantlardan birinin HƏMAS-ın razılığa gəlmədiyi təqdirdə Qəzzə və digər şəhərləri mühasirəyə almaq, digərinin isə “Qəzzanı almaq” olduğunu iddia edib. İsrail nazirlərinin fərqli variantları dəstəklədiyi bildirilib

