Azərbaycanın Baş naziri Əli Əsədov Türkmənistanda işgüzar səfərdədir.

Bu barədə Metbuat.az-a Nazirlər Kabinetindən məlumat verilib.

Bildirilib ki, Türkmənbaşı şəhərinin beynəlxalq aeroportunda Ə.Əsədovu Türkmənistan Nazirlər Kabineti sədrinin müavini Hocamırat Gəldimıradov və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar.

