Bakıda itkin düşən 20 yaşlı Bayrızadə Şəfa Nüsrət qızı tapılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Qafqazinfo.az-a onun yaxınları məlumat verib.

Belə ki, Buzovna qəsəbəsində polis əməkdaşları ailəyə zəng edərək Şəfa Bayrızadənin tapıldığını bildiriblər.

Qeyd edək ki, gənc qız ötən ayın 28-də gecə saatlarında yaşadığı evdən çıxıb və bir daha geri qayıtmamışdı.

Ş.Bayrızadə evli olub və bir övladı var.

