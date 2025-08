Токенизация: от Kaspi до Octobank - как банки СНГ делают платежи безопаснее

Если вы пользуетесь Apple Pay, Google Pay или Samsung Pay, вы уже сталкивались с токенизацией — даже не зная этого. Но что это такое? И почему о ней должны знать не только технари и финансисты, но и обычные жители Узбекистана, Казахстана, Беларуси и других стран региона?

Что такое токенизация — на пальцах

Представьте себе: ваша банковская карта — как ключ от квартиры. А токен — это его цифровая копия, которую можно в любой момент отключить или заменить без необходимости менять замки.

При оплате с телефона или умных часов настоящие данные карты не передаются. Вместо них используется временный токен — шифрованная цифровая "маска". Даже если злоумышленники её перехватят, без вашего устройства она бесполезна.

Ни продавец, ни онлайн-магазин не получают ваш реальный номер карты — он остаётся скрыт.

Почему это актуально в СНГ?

Токенизация — не модная фишка с Запада. Это уже реальность во многих странах СНГ, и на то есть веские причины:

1. Защита от мошенничества

С ростом киберугроз и фишинга токены стали эффективным инструментом в борьбе за безопасность данных.

2. Ускорение цифровой трансформации

Apple Pay и Google Pay — не просто про удобство. Это шаг к Open Banking и цифровым платформам будущего.

3. Следование мировым стандартам

Международные платёжные системы, такие как Visa и Mastercard, уже сделали токенизацию своей основой. Банки СНГ идут в ногу.

Где уже работает токенизация?

Кто получает выгоду от токенов?

Пользователи:

Банки:

Бизнес:

Что дальше?

Токенизация — это не только про карты. В 2025 году технология применяется и шире:

«Токен — это как мобильная связь в 2000-х: сначала кажется ненужным, потом без неё — никуда. А главное — это безопаснее и умнее, чем пароли и SMS-коды», — отмечает финансовый аналитик Андрей Тучков.

