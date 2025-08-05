Токенизация: от Kaspi до Octobank - как банки СНГ делают платежи безопаснее

Если вы пользуетесь Apple Pay, Google Pay или Samsung Pay, вы уже сталкивались с токенизацией — даже не зная этого. Но что это такое? И почему о ней должны знать не только технари и финансисты, но и обычные жители Узбекистана, Казахстана, Беларуси и других стран региона?
Что такое токенизация — на пальцах
Представьте себе: ваша банковская карта — как ключ от квартиры. А токен — это его цифровая копия, которую можно в любой момент отключить или заменить без необходимости менять замки.
При оплате с телефона или умных часов настоящие данные карты не передаются. Вместо них используется временный токен — шифрованная цифровая "маска". Даже если злоумышленники её перехватят, без вашего устройства она бесполезна.
Ни продавец, ни онлайн-магазин не получают ваш реальный номер карты — он остаётся скрыт.
Почему это актуально в СНГ?
Токенизация — не модная фишка с Запада. Это уже реальность во многих странах СНГ, и на то есть веские причины:
1. Защита от мошенничества
С ростом киберугроз и фишинга токены стали эффективным инструментом в борьбе за безопасность данных.
2. Ускорение цифровой трансформации
Apple Pay и Google Pay — не просто про удобство. Это шаг к Open Banking и цифровым платформам будущего.
3. Следование мировым стандартам
Международные платёжные системы, такие как Visa и Mastercard, уже сделали токенизацию своей основой. Банки СНГ идут в ногу.
Где уже работает токенизация?
|
Страна
|
Банки с токенизацией
|
Поддержка Google/Apple Pay
|
Казахстан
|
Kaspi, Halyk, Jusan, Forte
|
Google, Apple
|
Узбекистан
|
Octobank, KapitalBank
|
Google Pay
|
Кыргызстан
|
Оптима, KICB, Бай-Тушум, Бакай
|
Google Pay
|
Таджикистан
|
Alif Bank, IBT
|
Google, Garmin
|
Азербайджан
|
IBA, PASHA, Kapital Bank и др
|
Google, Apple
|
Беларусь
|
Беларусбанк, МТБанк и др
|
Google, Apple
|
Армения
|
Ардшинбанк, Америабанк
|
Google, Apple
|
Грузия
|
TBC, Bank of Georgia
|
Google, Apple
|
Молдова
|
MAIB, Victoriabank
|
Google, Apple
|
Россия
|
Альфа, Тинькофф
|
МИР Pay
Кто получает выгоду от токенов?
Пользователи:
- Спокойны за безопасность при онлайн-покупках
- Платят с любых устройств в один клик
- Контролируют расходы в реальном времени
Банки:
- Меньше случаев мошенничества
- Больше доверия к мобильному банку
- Основа для запуска Open API и новых сервисов
Бизнес:
- Нет хранения карт — нет риска утечки
- Удобная оплата «в один клик»
Что дальше?
Токенизация — это не только про карты. В 2025 году технология применяется и шире:
- Токены для биометрии — расплата по лицу
- Токены для криптокарт и цифровых валют — от тенге до рубля
- E-commerce — без ввода номера карты каждый раз
«Токен — это как мобильная связь в 2000-х: сначала кажется ненужным, потом без неё — никуда. А главное — это безопаснее и умнее, чем пароли и SMS-коды», — отмечает финансовый аналитик Андрей Тучков.