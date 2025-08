ABŞ-nin Los-Anceles ştatında atışma baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, gecə saatlarında baş verən atışma zamanı bir nəfər hadisə yerində, digəri isə xəstəxanada dünyasını dəyişib. Daha 6 nəfər güllə yarası alıb. Ölənlərdən biri qadındır.

Hadisənin motivləri məlum deyil. Polis hücumu törədəni axtarır.

