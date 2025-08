"Qəbələ" yeni transferini açıqlayıb.

Klubdan Metbuat.az-a verilən məlumata görə, bölgə təmsilçisi İbrahim Sanqare ilə müqavilə bağlayıb.

31 yaşlı fransalı futbolçu mərkəz hücumçusu mövqeyində çıxış edir. O, son olaraq İsrailin "Hapoel" (Hadera) klubunda forma geyinib.

