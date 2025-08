Ulduz futbolçu ​"Qalatasaray"dan ayrılır

"Qalatasaray"ın futbolçusu Nikolo Zanyolo karyerası ilə bağlı qərar verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, futbolçu "Qalatasaray"dan ayrılmaq istəyir. "Fotomaç"da dərc edilən xəbərə görə, Nikolo Zanyolo "Vilyarreal" klubuna transfer ola bilər. Tərəflər arasında danışıqlar məhsuldar alınıb. "Vilyarreal" futbolçu ilə razılıq əldə edib. Məlumata görə, "Qalatasaray" futbolçu üçün 12 milyon avro tələb edir.

Qeyd edək ki, "Qalatasaray" Nikolo Zanyolonu 15 milyon avroya transfer etmişdi. Futbolçunun klubla müqaviləsi 2027-ci ildə yekunlaşır.

