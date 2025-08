Fatih Terim karyerasını Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində davam etdirə bilər.

Metbuat.az xəbər verir ki, Fatih Terim Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində məşqçilik fəaliyyətini davam etdirməyə qərar verib. Məlumata görə, türkiyəli məşqçi Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri klubu ilə danışıqlar aparır. Klubun adı barədə açıqlama verilməyib. Bildilir ki, türkiyəli məşqçi danışıqlar aparmaq üçün Dubaya yollanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.