Türkiyənin Xarici İşlər Naziriliyi (XİN) nazir Hakan Fidanın ali təhsili ilə bağlı yayılan iddialara cavab verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, XİN yayılan məlumatların heç bir əsasının olmadığını bəyan edib. Məlumatda bildirilir ki, iddiaların yenidən gündəmə gəlməsi ictimaiyyəti qəsdən çaşdırmaq məqsədi daşıyır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.