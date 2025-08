"Benfika"da çıxış edən Türkiyə millisinin futbolçusu Kerem Aktürkoğlu adının "Fənərbaxça" ilə hallanmasına reaksiya verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o bildirib ki, Joze Mourinyo ilə işləmək onun üçün böyük motivasiya olacaq. Kerem Aktürkoğlu “Fənərbaxça”ya transfer olmaq və bu klubun uğuru üçün çalışmaq istədiyini ifadə edib. Transfer prosesi ilə bağlı “NOW Spor”a danışan Aktürkoğlu “Fənərbaxça” rəhbərliyinin göstərdiyi maraq və “Benfika”nı razı salmaq səylərindən məmnun olduğunu ifadə edib.

